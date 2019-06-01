ريم البارودي تفقد أعصابها مع هاني رمزي وتطالب بوقف التصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية ريم البارودي، بعد سقوطها في برنامج المقالب "هاني في الألغام" في الصحراء.
وبدأت البارودي المقلب بمقابلة المذيعة بوسي شلبي التي تقوم باستدراج الضيف وتوهمه بإعلان رحلات سفاري في إحدى المناطق الصحراوية، وتسلمه إلى هاني رمزي.
وبعدما صعدت ريم إلى السيارة المخصصة للمقلب، تغيرت ملامحها وفقدت أعصابها وبدت في حالة من الذعر والخوف وظلت تصرخ وتبكي بسبب السرعة الزائدة والسقوط في حقل ألغام ورؤية عدد من الألغام تنفجر أمامها.
وأثناء ذلك كانت ريم تطلب من السائق بأن يهدئ السرعة الزائدة، لكن دون جدوى، فأخبرته بأنها ستفقد أعصابها وظلت تضرب في الكرسي الذي أمامها وتلطم وجهها وتردد: "يا نهار أسود، عايزة أرجع لبوسي شلبي"، وحينما اكتشفت المقلب بظهور رمزي أبدت غضبها وطالبت بوقف التصوير وهي في قمة غضبها.
وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوة"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.
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