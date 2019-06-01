إنجي المقدم: الظهور بدون ماكياج لم يزعجني ولا ابحث عن البطولة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"الخليج 365" من القاهرة: عبرت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا مؤكدة على أنها خاضت تحدي صعب خاصة وأن الدور يأتي بعد مشاركتها بدور صوفيا الإيطالية العام الماضي في "ليالي أوجيني".

وأكدت الممثلة المصرية في مقابلة مع "الخليج 365" أنها تعتبر القادم بالنسبة لها صعب بسبب ردود الأفعال التي وصلتها عن الدور حتى الآن، وهو ما يعقد مسألة إختيارها لإدوراها المقبلة على الشاشة. مشيرة إلى انها ستظل تبحث عن العمل المناسب وفريق العمل الذي يمكن ان تقدم فيه نفسها بشكل جيد.

وأشارت إلى انها لا تبحث عن البطولة التليفزيونية أو السينمائية ولكن تبحث عن الدور التي يضيف لها، لافتة إلى انها تقدم دوراً مختلفاً سينمائياً في فيلم "رأس السنة" الذي تم تأجيل عرضه ومن المقرر عرضه في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي قبيل وقت قصير من عرضه في الصالات السينمائية خلال شهر اكتوبر.

وأوضحت انها تؤدي في الفيلم دورة زوجة تواجه مشكلات عديدة في حياتها، وتدور أحداثه في يوم واحد وتحديداً ليلة رأس السنة، مؤكدة على ان التجربة كانت ثرية بالنسبة لها للغاية، وتترقب رد فعل الجمهور عليها.

وبالعودة للحديث عن "ولد الغلابة" أكدت انجي انها شعرت بإنجذاب لشخصية صفية عندما قرات السيناريو الخاص بالمسلسل، وهو ما حمسها للدور خاصة مع رغبتها في تقديم شخصية صعيدية في عمل فني، فوافقت على المسلسل في ظل جودته ووجود مساحة تمثيل جيدة لها في الاحداث.

وأشارت إلى ان المخرج محمد سامي هو من قام بترشحيها لهذا الدور، وعندما وافقت على العمل ابرمت العقود على الفور مع الشركة المنتجة، لافتة إلى انها كانت حريصة على مواجهة مشكلة اللهجة الصعيدية بالتدريب عليها جيداً مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والذي بذل مجهوداً كبيراً معها خلال التحضير.

وقالت انجي ان تعلم اللهجة الصعيدية هذا العام من أجل "ولد الغلابة" كان اصعب بالنسبة لها من تعلم الايطالية لشخصية صوفيا في "ليالي أوجيني" العام الماضي، مشيرة إلى انها راهنت على اتقان اللهجة حتى يصدقها الجمهور لحرصها على ان تبدو طبيعية وغير مصطنعة في جميع المشاهد.

وأكدت على ان الرغبة في الواقعية هي التي جعلتها تظهر بدون ماكياج في مشاهدة عديدة فلم يكن من المنطقي في الظروف التي تعيشها صفية ان تظهر بماكياج لافتة إلى ان هذا الامر لم يقلقها على الاطلاق لأن طبيعة الشخصية هي التي فرضت عليها هذا الأمر وهو تصور تم وضعه من البداية في جلسات التحضير مع المخرج محمد سامي.

ولفتت إلى انها تفرغت للعمل خلال الفترة الماضية لرغبتها في التركيز بالدور وتقديم افضل ما لديها وهو ما جعلها تعتذر عن أعمال اخرى رشحت لها.

وعن سبب غيابها عن الدراما الطويلة التي تعرض خارج السباق الرمضاني، قالت انجي انها لم تتلق خلال الفترة الماضية دوراً يحمسها على الاشتراك في تجربة درامية جديدة لافتة إلى انها تفضل التركيز في الادوار التي تجذبها بغض النظر عن توقيت عرضها سواء في رمضان أو خارجه.



