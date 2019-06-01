شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة لتكفلها بعلاج الفنان حسن حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس نقابته بخالص الشكروالتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي لرعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني الذي يعد واحد من رموز الفن المصري والعربي .

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن ما تفعله الشركة المتحدة، بعيدا عن كونه لافتة إنسانية وموقف يحتذي به، هو أيضا تكريم للفن وللفنان المصري .

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وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية مما استدعي نقله للعلاج بأحد المستشفيات.

يذكرأن الفنان حسن حسني ظهر بدور شرفي ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام وكان ظهوره لافتا ومميزا فهو نجم كبير وتميمة الحظ لكل نجوم الجيل الحالي .