شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: أرفض خوض ابنتى المجال الفنى.. وابنى مخرج موهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان ماجد المصرى أن لديه تحفظ على خوض ابنته المجال الفنى، قائلا: "الشغلانة متعبة.. وأنا أشفق عليها"، وبسؤاله عن السبب وإن كان لا يحب أن يرى ابنته فى مشاهد جريئة، رد ماجد المصرى فى تصريح لـ"الخليج 365": مبقاش فيه أحضان ولا بوس فى السينما والدراما أصلا، لكن فى العموم لا أحب أن تخوض ابنتى التجربة.

واستدرك ماجد المصرى بأنه لا يمانع من خوض ابنه المجال الفنى، وقال: "ابنى أحمد المصرى خريج "نيويورك فيلم أكاديمى" مخرج قوى جدا، وسيجمعنى به عمل قريبا".

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ويشارك ماجد المصرى فى مسلسل "زلزال" ويجسد دور "خليل كتخة" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين .