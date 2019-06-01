نجوم الفن والرياضة يؤدون عمرة رمضان

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كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الفنانين ونجوم الرياضة اثناء تأديتهم لمناسك العمرة في شهر رمضان الحالي عبر حساباتهم الرسمية .
ومن أبرز هؤلاء النجوم :
الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” والتي سافرت لأداء مناسك العمرة بعد إيقاف برنامجها شيخ الحارة وتقديم استقالتها من قناة القاهرة والناس .
ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام تقول فيه إنها قامت بالدعاء لكل من وكلها به .. ثم نشرت فيديو آخر اثناء صلاتها بالمسجد النبوي الشريف
كما نشرت الفنانة السورية ” جومانا مراد ” مقطع فيديو على حسابها على انستجرام اثناء تأديتها مناسك العمرة ونشرت صورة مع زوجها المحامي ” ربيع بسيسو ” بملابس الإحرام .
كما أدت ايضا الفنانة المصرية ” روجينا ” مناسك العمرة مع زوجها نقيب الممثلين الفنان ” أشرف زكي ” ومعهما ابنتيهما ونشرت صورة تجمعهم عبر حسابها على انستجرام .
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