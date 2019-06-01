شاهدوا ردة فعل ولي العهد عندما لمح رئيس وزراء قطر بجانبه!

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة، مساء الخميس لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبجانبه رئيس وزراء قطر.

ويظهر الفيديو ردة فعل ولي العهد عندما لمح رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر نيابة عن أمير قطر، وهو يسير بجانبه ، إذا مد يده وصافحه ، مشيراً له بيديه بطريقة ترحيبية .

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسمياً في قصر الصفا في مكة.