فيفي عبده تتّجه الى الكويت.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ على حسابها الخاص مقطع فيديو من داخل الطائرة، كشفت من خلاله انها مسافرة الى الكويت من اجل المشاركة في عرض مسرحي هناك.

وعلّقت فيفي على الفيديو : “يا مساء الفل والياسمين .. وحشتوني .. كل سنة وانتوا طيبين .. ويعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات .. أنا حبيت أقولكم أني أني في الطائرة طالعة ع الكويت علشان عندي مسرحية في العيد ان شاء الله .. أشوفكو على خير بإذنك يارب .. وهتواصل معاكوا من هناك .. ويارب دايما أشوفكوا في أفضل صحة وحال”.