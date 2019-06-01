فيفي عبده تتّجه الى الكويت.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده على حسابها الخاص مقطع فيديو من داخل الطائرة، كشفت من خلاله انها مسافرة الى الكويت من اجل المشاركة في عرض مسرحي هناك.
وعلّقت فيفي على الفيديو : “يا مساء الفل والياسمين .. وحشتوني .. كل سنة وانتوا طيبين .. ويعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات .. أنا حبيت أقولكم أني أني في الطائرة طالعة ع الكويت علشان عندي مسرحية في العيد ان شاء الله .. أشوفكو على خير بإذنك يارب .. وهتواصل معاكوا من هناك .. ويارب دايما أشوفكوا في أفضل صحة وحال”.
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