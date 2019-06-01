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كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - فجع الممثل اللبناني هشام أبو سليمان بمقتل إبنة شقيقته التي رمتها الخادمة من الطابق الرابع.
ونشر هشام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطفلة المقتولة، شرح من خلالها سبب الوفاة، وقال هشام :”هيدي الملاك رمتها الخادمة بكل دم بارد من الطابق الرابع، ربوا ولادكن بايدكن وما تتركوهن مع الخدم، الله يصبرك يا خالو”.
وإستنكر عدد كبير من المواطنين هذه الجريمة، وبعد حدوث هذه المصيبة يجب على الأهل أن يحرصوا على عدم بقاء أولادهم بمفردهم مع الخادمات في المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر خادمة مجرمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني برميها من الطابق الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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