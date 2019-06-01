400 ألف شخص يتحدون إجراءات الاحتلال بالمسجد الأقصى

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة إلا أن ذلك لم يمنع الآلاف من الفلسطينيين من التوافد على المسجد الأقصى مساء أمس لإحياء ليلة القدر .

حيث أظهرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) تواجد مئات الآلاف من المصلين داخل وخارج المسجد الأقصى لاداء صلاة التراويح لليلة السابع والعشرين من رمضان .

والتي قدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية عددهم بأكثر من 400 ألف مصل وأن 270 ألف مصل من القدس المحتلة وأراضي عام 48 والضفة الغربية قد أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى .

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وجاءت إجراءات سلطات الاحتلال في منع الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الاسرائيلية للوصول إلى المسجد .

كما منعت سكان قطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس لاداء الصلاة في المسجد الأقصى .

وأتت هذه الإجراءات عقب استشهاد شاب فلسطيني امس برصاص الجسش الاسرائيلي بزعم تنفيذه لعملية طعن قرب باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى .