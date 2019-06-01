بعد حذف صوره.. حسن الشافعي يفاجيء المتابعين بصورة غريبة!

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 09:56 صباحاً - فاجأ الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بنشره أول صورة بعد حذفه بالأمس جميع الصور عن الصفحة دون الكشف عن أسباب ذلك، حيث مايزال الموضوع مبهماً حتى الساعة.
والأكثر غرابةً وهو الذي فاجأ المتابعين أكثر، أن الصورة التي نشرها الشافعي لم يكن واضح الهدف منها، حيث أتت على شكل قلب باللون الأبيض مع خلفية سوداء ووضع في نصفه علامة إستفهام.
وتفاعل المتابعون مع خطوة الشافعي هذه، حيث أعادوا التساؤل إن كانت الصفحة فعلاً تمّ إختراقها، إلا أن البعض الآخر نفى الموضوع حيث أن الشافعي لم يعلّق على الأمر مشيرين إلى أنه يحضّر لعمل ما.
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on May 31, 2019 at 10:46am PDT
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