خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق.. والفنانة تعقّب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الخروج عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت لها مؤخرًا بسبب خطأ إملائي في إحدى تدويناتها عبر موقع «تويتر».

ونشرت نادين، تعليق أحد الصفحات التي انتقدتها وجاء فيه: «خريجة صحافة و تلميذة إعلام وعند الكلام ما حد بيسبقها على صف الحكي بس يا نادين ديعان بحرف الضاض مش ضروري تفرجينا انك غنوجة و دلوعة بالكلام الكتابة بتعبر عن ثقافة الكاتب مش غنجاتو و دلالو، إذا ما تعرفي تكتبي في بالتلفون شي اسمو تنبئ كتابي بيصحح الأخطاء نزلي بيفيدك».

وردت نادين، على التغريدة قائلة: «خريجة إدارة أعمال و لما بدك تتفلسف بليز اكتب أنت صح بالأول وصلح أخطائك الإملائية أو نزل ل app بتفيدك عمول معروف مرسي ديعانك».

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على الجانب الفني تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.