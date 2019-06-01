ريهانا تنطق اسمها بشكل صحيح فتسببت بضجة عارمة

متابعة بتجــــــــــرد: تسببت مطربة بربادوس السمراء “ريهانا” في ضجة كبيرة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أمس، بعدما نطقت اسمها بمقطع فيديو بطريقة مختلفة عما هو شائع، ليكتشف جمهورها أنه ينطق اسمها بشكل خطأ طوال السنوات الماضية.

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة “British Vogue‏” من عرض ماركة الأزياء الجديدة “فينتي” الخاصة بالمطربة والمنطلقة في باريس، نطقت ريهانا، اسمها “ريانا” ما تسبب في صدمة لجمهورها.

وجعل انتشار مقطع الفيديو عددًا كبيرًا من جمهور مطربة “The Umbrella” الشهيرة، البالغة من العمر 31 عامًا، في ارتباك شديد وكتب أحدهم: “إذن نحن ننطق اسم ريهانا، بالشكل الخطأ طوال الوقت!”.

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وكتب آخر: “أحببت طريقة نطق اسم ريهانا خطأ بشكل جماعي”، بينما كتب مستخدم آخر: “ننطق اسم ريهانا، طوال الوقت بالشكل الخطأ.. أنا آسف جدًا يا ملكة”.

بينما اعتذر بعض جمهورها بعد صدمتهم، وأكد آخرون أنهم يعرفون بالفعل كيف يقولون اسم مغنية البربادوس بشكل صحيح، لكنهم يفضلون نطقه بالطريقة الخطأ.