بالصور- نانسي عجرم تُزيّن ليالي رمضان في أم الدنيا

Jun 01, 2019
زيّنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ليالي رمضان في أم الدنيا مصر مساء ليلة الخميس الفائت، حيث أحيت حفلة رمضانية في 30 أيار، في خيمة ليالي المريلاند، بفندق هلتون – حبتور، تكللت بالنجاح الكبير.
اعتلت نانسي المسرح مرتدية ثوباً أسود اللون مميز وقدمت أغنية “ماتيجي هنا”، “يا بنات” ، “اخاصمك آه” ،”قول تاني كده” وغيرها من أجمل الأغنيات وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.
من جهة أخرى، احتفل جمهور نانسي بتصدّرها قائمة النجوم الأكثر متابعة في الوطن العربي، اذ تخطى حسابها على انستغرام العشرين مليون متابع، ما يعد سابقة من نوعها عند النجوم العرب.
يذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.
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