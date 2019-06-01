ريتا برصونا تتغزّل بزملائها اللبنانيين: “منورين رمضان غصبًا عن الكل”

رغم غيابها عن الشاشة، تتابع الممثلة المعتزلة ريتا برصونا زميلاتها وزملائها في التمثيل، الذين يطلّون حاليا ضمن الاعمال الرمضانية التي نجحت جميعها في جذب المشاهدين وحققت نسبة نجاح ومتابعة كبيرة.

وقد اعربت برصونا عن اعجابها بأداء الزملاء الفنانين “اللبنانيين”، واشادت بقدرتهم في تجسيد الادوار ونقل المشاهد الى عالم آخر مليء بالابداع والاحتراف، حيث غرّدت على حسابها عبر موقع تويتر وذكرت المسلسلات الرمضانية التي تُعرض حاليا، كما ذكرت اسماء الممثلات والممثلين ابرزهم نادين نسيب نجيم، ماغي بوغصن، داليدا خليل، باسم مغنية وعمار شلق ورولا حمادة ورفيق علي أحمد، كارين رزق الله وغيرهم من نجوم الدراما والتمثيل.

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من جهتها، ردّت الممثلة المتألقة داليدا خليل على تغريدة برصونا بالقول: “اشتقنا لغنوجة الشاشة..اشتقنالك ريتا”، في حين غرّدت ماغي بوغصن قائلة: “حبيبتي احلى ريتا”.

تغريدة برصونة استدعت ردّ وتعليقات عدد من المتابعين الذين تمنوا لو كانت هي من ضمن هؤلاء النجوم وتشارك في الاعمال الرمضانية، ألا إن ردّ ريتا كان جازمًا وصارمًا إذ أكدت أنها إتخذت قرارها بالاعتزال ولن تتراجع عنه، لكنها ستبقى في مجال الكتابة من وقت لآخر، كما صرّحت في احدى تغريداتها، فهل سنشهد قريباً عملاً درامياً جديداً من تأليف برصونا؟

ولا بد ان نذكر ان تغريدة ريتا هذه جاءت ردّا مبطّنا وغير مباشر على كل من يهاجم النجوم اللبنانيين ويقلّل من شأنهم ولا يعترف بقدراتهم التمثيليّة، حيث ختمت تغريدتها بالقول: “كلن نجوم من لبنان منورين رمضان غصبًا عن الكل”.