أروى جودة: لست "نرجسية".. وسأتابع هذه المُسلسلات بعد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الفنانة المصرية أروى جودة، التصريح الذي نسب إليها وقالت فيه إنها شخصية نرجسية، بـ"الكاذب"، مشيرة إلى أنها علقت في أحد اللقاءات بأنها تخجل من وضع صور لها باستمرار على السوشال ميديا، حتى لا يفهمها أصدقاؤها وجمهورها بالخطأ، ويتهموها بأنها نرجسية.

وأعربت أروى في لقاء مع "فوشيا"، خلال مشاركتها في حفل سحور روتانا السنوي، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل "صانع الأحلام" مع الفنان مكسيم خليل، مشيرة إلى أنه من أهم أسباب نجاح العمل فكرته وموضوعه الذي يقدمه، فمسلسلات الخيال العلمي جديدة على مجتمعنا العربي.

وأضافت أنها لا تملك الوقت الكافي لمشاهدة المسلسلات في رمضان، ولكنها ستشاهد "زي الشمس"، "قابيل"، "ولد الغلابة"، بعد انتهاء رمضان.

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