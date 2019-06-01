شريف رمزي: ماجد المصري لم يقصد الإساءة لأصحاب البشرة السمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري، شريف رمزي، إنه ليس لديه علم عن أسباب توقف مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، ولا يستطيع أن يجزم بأن هناك أسبابًا سياسية وراء هذا التوقف أم لا، مشيرًا إلى أن شهر رمضان دون تواجد الزعيم في الدراما، ليس له طعم.
وأضاف رمزي لـ"فوشيا" أن تصريحات الفنان ماجد المصري في برنامج "شيخ الحارة" واتهامه بالإساءة لأصحاب البشرة السمراء كانت مجرد "زلة لسان" ولم يقصد الإساءة لأي شخص، موضحًا أنه ضد قرار المنع لأي برنامج ولكنه مع سياسة العقاب في حالة التجاوز وتقييم أي عمل وتعديل الأخطاء.
وجاءت تصريحات رمزي على خلفية قرار منع بث برنامج "شيخ الحارة" والذي على أثره قدمت الإعلامية بسمة وهبة استقالتها.
وكشف شريف رمزي في فيديو "فوشيا" عن رأيه في الانتقادات التي وجهت للفنانة مي عز الدين عن تأديتها للون الكوميدي في مسلسلها "البرنسيسة بيسة".
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