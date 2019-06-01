حميد الشاعري: تزوجت 5 مرات.. وتامر حسني الأنسب لتجسيد شخصيتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان المصري، حميد الشاعري، أنه تزوج 5 مرات، آخرهن "صوفيا"، مشيرًا إلى أن فشله في علاقاته السابقة لا يرجع إلى زوجاته، بل إن العيب يكون منه أحيانًا.

كما تحدث الشاعري خلال لقائه ببرنامج "عايشة شو"، عن أعماله الفنية الجديدة، قائلاً: إن هناك عملًا جديدًا يجَمعه بالفنان عمرو دياب سيتم طرحه قريبًا بالأسواق، لافتًا أن الألبوم الذي طرح للهضبة كان يحتوي على عمل له، ولكنه تم تأجيله وسيطرح قريبًا.

وأضاف أن عمرو أكثر فنان يتعبه كثيرًا في التلحين، على الرغم من أنه صديق عمره، لأنه درس التأليف الموسيقي وله رأي يُحترم.

وبين الشاعري أن النقلة التي حدثت له ولعمرو دياب كانت في أغنية "نور العين"، مشددًا على أن أغنية "عودوني" هي أجمل توزيع في حياته حتى الآن.

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وعن خلافه مع الفنان محمد حماقي، نفى الشاعري أن يكون قد ظلمه في بداياته، قائلاً: "سمعت الحوار اللي قال فيه إني ظلمته، بس والله العظيم أبدًا، أنا بحبه جدًا، المشكلة إني كنت شغال مع إيهاب توفيق وقتها، والصوتين زي بعض".

وعن تجسيد شخصيته في عمل درامي، قال الفنان إنه يرى أن تامر حسني الأقرب لتجسيد شخصيته، من خلال عمل فني، مشيرًا إلى أن "الندم" غير موجود بقاموسه.

وأكد حميد الشاعري، أن الفنان محمود ياسين هو منتج أول أعماله السينمائية "قشر البندق"، موجهًا رسالة له: "إحنا بنحبك وبقولك ألف مليون سلامة عليك، أنت أستاذ كبير وأستاذ تمثيل كبير، وبسأل عنك عن طريق رانيا ابنتك وأنا مقصر كثيرًا في حقك".