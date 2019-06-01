شكرا لقرائتكم خبر عن من الرسوم المتحركة للنسخة الحية.. ديزنى تدرس إطلاق فيلم Snow White من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشواره الطويل داخل أفلام الرسوم المتحركة والأنيمشن، تدرس شركة ديزنى للإنتاج الفني والسينمائى إطلاق فيلم جديد للقصة الشهيرة Snow White بنسخة حية تعرض فى دور العرض.

وقررت شركة الإنتاج الشهيرة تعيين المخرج الشهير مارك ويب، مخرج فيلم The Amazing Spider-Man، لإخراج الفيلم الجديد من النسخة الحية للقصة الشهيرة بعد مشاورات مع عدد كبير من المخرجين.

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وبحسب صحيفة "فاريتى"، فأن الكاتب إيرين كريسيدا ويلسون يعكف على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم الجديد، والذي سيتوسع في القصة والموسيقي عن الفيلم الكلاسيكي الصادر عام 1938 للقصة الشهيرة، ومن المقرر ان يكتب أغانى الفيلم الجديد كلاً من بيبنج باسيك وجوستين بول، وإيفان هانسن.

وتأتى تلك الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Aladdin للممثل الكندى ذات الاصول المصرية مينا مسعود والممثل العالمى ويل سميث، وإيراداتهم التى تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا فى الأسبوع الأول من طرحه، وتحقيقه 267 مليون دولار حول العالم.

وكان آخر الأفلام التى خرجت ومستوحاة من نفس القصة الشهيرة هو فيلم Snow White and the Huntsman عام 2012، للمثل كريس هيمسورث وجوليا روبرتس وليلي كولينز، والذي شهد تعديلات كبيرة عن الفيلم الكلاسيكي الأصلي.