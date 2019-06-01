شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية "كينج كونج" لنادر أبو الليف ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد البيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة تحت 18، مسرحية "كينج كونج" للفنان نادر أبو الليف، الأربعاء المقبل ثانى أيام عيد الفطر ، وذلك على مسرح البالون، وذلك بعد نجاحها عند عرضها من قبل.

"كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.

كينج كونج

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العرض يشارك بطولته محمد حسن، ونادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدى عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، سيد مصطفى، صبرى علم الدين، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، تأليف سليم كتشنر، وإخراج محمد حسن.

ويقدم المخرج مجموعة من المواهب الجديدة من أبناء مسرح البالون وهم أحمد درويش وأحمد حنفى وأحمد الخطيب، كما يقدم فى الغناء صوتين جديدين هما دنيا النوبى وفاطمة ويشارك المطرب شريف قاسم بأغنيتين، اما البطولة الغنائى للمطرب أبو الليف الذى يغنى جميع أغانى المسرحية.