فيديو| يارا تكشف عن أحلى هدية في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" فيديو من حفل عيد ميلادها . وكتبت يارا: " شوفوا مين إجا الليلة ليعيّدني، حبيب قلب خالتو جوجي أحلى عيديّة بالحياة مش بس بعيدي اليوم". يذكر أن يارا تحتفل اليوم السبت بعيد ميلادها الـ36.

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