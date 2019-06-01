شكرا لقرائتكم خبر عن نجم "بلاك تيما" يعيد مسرحية "اللى فاهم يقول" بعد عرضها منذ 16 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفنان أمير صلاح الدين نجم فريق "بلاك تيما" الغنائى، مسرحية "اللى فاهم يقول" عن مسرحية "الجواب" للكاتب ناجى جورج، بعد عرضها منذ 16 عامًا، وفازت حينها بالمركز الأول فى مهرجان الشباب المبدع الأول - بالمركز الثقافى الفرنسى.

المسرحية عرضت بالفعل أمس الجمعة، ويعاد عرضها مرة أخرى مساء اليوم السبت فى الحادية عشرة مساء على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى.

المسرحية تدور أحداثها حول جواب يأتى لأحد المواطنين فى حارة من حوارى الواحات الخارجة، ولكنه لا يجيد القراءة والكتابة، ويستعين بابنته الشابة وابنه الطفل وصديقه صاحب أحد محلات البقالة، وأحد المجندين وعامل نظافة وصديق آخر، وكل أهل الواحة من الرجال والنساء والأطفال ولكنهم يفشلون فى قراءة الجواب، والعرض رؤية و إخراج أمير صلاح الدين.

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وتستعد فرقة بلاك تيما للاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة عبر حفل غنائي كبير تطل خلاله على مسرح الساقية، وذلك فى تمام السادسة مساء الخميس 6 يونيو.

وانتهت بلاك تيما من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذى اختارت له اسمًا مبدئيًا "خمسة نوبي"، حيث تعيد خلال أغانيه الخمسة إحياء باقة من أشهر الأغاني التراثية النوبية بشكل موسيقى أكثر عصرية، ويعيدها الألبوم للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 4 سنوات عن ألبومها الأخير "غاوى بنى آدمين".