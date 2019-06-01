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شكرا لقرائتكم خبر عن احمد صلاح حسني يتصدر تويتر بعد نجاح "حكايتي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان احمد صلاح حسني مؤشرات البحث على تويتر في حلقه اليوم من مسلسل " حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبرى حيث يجسد من خلاله دور على البارون وتميز خلال المسلسل بتلك الشخصيه التي أصبحت حديث الجمهوروتفاعل عدد كبير من محبيه ومتابعين المسلسل بدوره واشادوا بقدرته التمثيليه الكبيرة.
مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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