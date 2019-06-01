هكذا علقت أبلة فاهيتا على زواجها من آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المصور خالد فضة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة لاَسر ياسين، وأبلة فاهيتا بملابس الزفاف. وكتب فضة: "‎الفنان بجد الخلوق النجم اَسر ياسين والأرملة الفازة متفجرة ‏الأنوثه أبلة فاهيته ‎(الزوجه الثانية)". Advertisements ونشرت أبلة فاهيتا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور من الجلسة وعلقت عليها: " وراء كل امرأة عظيمة مز". وكان الفنان آسر ياسين قد شارك الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وكتب معلقا عليها: "سامحيني يا كنزي، الزوجة الثانية". ويصور الفنان آسر ياسين حاليا فيلم "أهل المقام" من بطولته إلى جانب الفنانة يسرا وإخراج ماندو العدل.

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