محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الاستايلست مي جلال عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أحدث جلسة للنجمة يسرا. وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أحمر .4 يُذكر أن الفنانة يسرا تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم ""أهل المقام" مع الفنان آسر ياسن، والمخرج ماندو العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنيقة ليسرا في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.