بابتسامة.. أول فيديو لـ"شريف مدكور" داخل منزله بعد عمليته الجراحية

نشر الفنان أحمد فريد، مقطع فيديو، يجمعه بالإعلامي شريف مدكور، في أول ظهور له عقب إجرائه عملية لاستئصال ورم خبيث من القولون.

وعلق "فريد" على الفيديو المنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": الراجل ده بيحارب المرض وبيعدي من أزمته بروحه الحلوة الإيجابية وقوته

وعزيمته وتفاؤله وإيمانه بالله، يا شريف انت عارف انا بحبك قد إيه والـ ١٥ سنة اللي نعرف بعض فيهم بزيد في نظري كل يوم عن التاني، ربنا يشفيك شفاءً تامًا ويعافيك من هذا المرضالخبيث، بحبك يا صاحبي.وأضاف: "النهارده كنت حبيبي وأخويا أبو قلب طيب الإعلامي المصري المتميز شريف مدكور، اللي كنت قلقان وهاموت عشان أكون معاه وقت أزمته، والحمدلله ربنا قدرني إني ازوره النهاردة في بيته وبطمنكم إنه بخير الحمدلله".

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