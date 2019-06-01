محمد رشاد يحيي حفلًا غنائيًا بعيد الفطر

يحيى النجم محمد رشاد حفلاٌ غنائياٌ يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل في حديقة الدراجات، و من المقرر

أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءٌ، بسعر تذكرة 50جنيهاٌ.

يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح سابقاٌ أغنيته بعنوان "إحساسي"، و هي من كلمات عمرو المصري، و ألحان علاء الراوي، و توزيع عمر إسماعيل.