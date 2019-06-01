لغز مقتل فريدة في “زي الشمس” يحير المشاهدين ويكتسح مواقع التواصل

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 05:56 صباحاً - مع قرب نهاية حلقات مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، أصبح العثور على إجابة للسؤال الأهم في المسلسل، من قتل فريدة؟، هو محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من قتل فريدة؟..هاشتاج انطلق خلال الساعات الماضية بحثا لإجابة عن السؤال الذي تدور حوله حلقات المسلسل، خاصة وأن الشكوك أصبحت تحوم حول عدد كبير من المتهمين من بينهم “عمر”، الذي يجسد دوره أحمد السعدني، وكذلك أحمد مالك، حتى أن شقيقتها “نور” لم تسلم من الشكوك التي طرحها مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتبع المحامية “نور” دينا الشربيني، قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها “فريدة ” ريهام عبد الغفور، وتشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.