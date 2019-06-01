هل تجرؤ فنانة على ارتداء الأحمر بعد سيرين عبدالنور؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور قلوب المشاهدين وسرقت أنظارهم بطلّة حمراء غاية في الجمال، ظهرت بها في الحلقة رقم 23 من مسلسلها الرمضاني «الهيبة - الحصاد».

سيرين تألقت في أحد مشاهد الحلقة بفستان أحمر مشقوق، ذو كتف واحد، مكشوف الضهر، شديد الأناقة حمل توقيع المصمم صادق ماجد، وقد اكملت الفنانة بأحمر شفاة صارخ، كما لملمت شعرها للخلف بتسريحة زادتها جاذبية وأنوثة.

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الفنانة اللبنانية اعربت عن شدة حبها للون الأحمر بتعليق على صور لإطلالتها الفاتنة، كتبت فيه: «مين بحب الاحمر متلي؟»، حيث تفاعل فانز ومتابعو سيرين مع صورها بتعليقات تنافسوا فيها على التغزل بجمال إطلالتها، ومن أبزرها؛ «بيجنن عليكي,, وعملتي أزمة عند الكل كيف يلبسون الأحمر من بعد»، «طالعة بتجنني و كتير كلاس و حبيت دورك بالهيبة جداً»، «الأحمر يليق بك».

يُذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في المارثون بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.