بيومي فؤاد يرد على اتهامه بالتسبب في غياب حسن حسني عن الساحة الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري بيومي فؤاد، خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الفنية حتى أنه أصبح «جوكر» الأعمال الفنية في رمضان كل عام.

بيومي فؤاد، واجه العديد من الاتهامات حول أنها حل مكان الفنان حسن حسني، وأنه تسبب في غيابه عن الساحة الفنية وجلوسه في منزله دون عمل، وهو الأمر الذي رد عليه خلال لقائه في برنامج «مجموعة إنسان»، مع الإعلامي علي العلياني، والمذاع عبر فضائية mbc 1.

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بيومي فؤاد، قال: «هذا كلام غير صحيح، والفنان حسن حسني هو أستاذنا جميعًا، وشبهوني به لأننا نشارك في أعمال كثيرة، وهو ما كان من دواعي سروري، ولكني لا أقلده ولا أستطيع ذلك من الأساس، فهو نموذج مشرف لجميع الفنانين، وقدم كل شيء في مشواره الفني».

كما رد خلال الحلقة على رسالة الإعلامي مفيد فوزي، والتي قال فيها إن بيومي فؤاد لا يضحكه، ووجه له رسالة بقوله: “ارحمنا يا أخي”، في إشارة منه إلى كثرة أعماله، قائلًا: «إنه من الجميل أنه لا يضحك مفيد فوزي، لأنه إذا استطاع أن يضحكه فسيكون “ضحكا قديما” للغاية»، مبررا ذلك أن الضحك لديه وقف عند مرحلة معينة.