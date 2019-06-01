القاهرة - لايف استايل
ونشر كاظم الساهر مشاهد قليلة من الكليب عبر صحته الرسمية على موقع "تويتر" وعلق عليه "قريباً" من دون ن ينشر أي تفاصيل حول الأغنية.
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وكان المخرج فادي حداد، قد أشار في وقت سابق أنه تعاون مع الفنان كاظم الساهر في تصوير أغنية جديدة له، كما أشار إلى أنه بصدد وضع اللمسات الاخيرة عليها.
من ناحية أخرى، تبدو أجندة كاظم الساهر مزدحمة بالنشاطات والحفلات والمهرجانات، التي سوف يحييها خلال الصيف حيث سوف يشارك بالرحلة البحرية "ستار أون بورد" بالإضافة إلى حفلاته في تركيا والأردن ولبنان، حيث سيشارك في مهرجان "إهدنيات" عبر إحيائه ثلاث حفلات في 26 و27 و28 تموز\يوليو المقبل، بالإضافة إلى ثلاث حفلات أخرى في إطار مهرجان "بيت الدين"، بتاريخ 1و2و3 أغسطس\آب.
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كانت هذه تفاصيل خبر شوّق الفنان كاظم الساهر جمهوره بنشر مقطع من أغنية مُصوّرة جديدة له. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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