عودةٌ قوية لحفلات عيد الفطر في الوطن العربي

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""الخليج 365"" من القاهرة: يشهد موسم عيد الفطر عودة قوية للحفلات الفنية بالوطن العربي من خلال عدة سهرات سيتم تنظيمها بأكثر من بلد عربي. منها مصر والإمارات والسعودية والكويت.

ففي أوبرا دبي يحتفل الفنان تامر حسني باستقبال عيد الفطر بحفلٍ كبير يوم 6 يونيو المقبل، بينما تتشارك أصالة مع أبو بكر سالم في حفل بنفس اليوم في مدينة الكويت.

وفي يوم 7 يونيو يحيي تامر حسني حفلاً بالقاهرة، بينما يجتمع راغب علامة ووائل كفوري في حفل مشترك بمدينة دبي، وتغني أنغام مع مطرف المطرف في الكويت.

ويحيي الفنان سعد الصغير حفلاً في سلطنة عمان يوم 8 يونيو، بينما يجتمع عاصي الحلاني مع نجوى كرم ونوال الزغبي في حفلٍ سيقام بنفس اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، علماً بأن "كرم" ستُحيي حفلها بتاريخ 5 يونيو بمدينة دبي بمشاركة وليد الجاسم، سيف عامر، عبد القادر هدهود وعبد الله النايف، بينما ستتواجد "الزغبي" بمدينة الإحساء بحفل تُحييه مع الفنان عبد الله الرويشد.

ومن الكويت إلى السعودية تتجه كلاً من أصالة وأنغام التي تُحيي في ثاني أيام العيد حفلاً مع رابح صقر في الرياض، بينما تُطل أصالة مع حسين الجسمي في حفلهما بمدينة الدمام بتاريخ 8 يونيه، فيما يُحيي محمد حماقي حفله بنفس المدينة قبلهما بيومين بمشاركة الفنان وليد الشامي.

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