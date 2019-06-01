شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة هارى بوتر تطرح 4 قصص جديدة لنفس الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جيه كيه رولينج مؤلفة فيلم هاري بوتر عن طرحها 4 قصص جديدة خلال الشهر المقبل وهي قصص جديدة لنفس شخصية هاري بوتر وتتناول دروس جديدة للسحر. سلسلة أفلام هاري بوتر كانت سبب في شهر دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤلفة هارى بوتر تطرح 4 قصص جديدة لنفس الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.