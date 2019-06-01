شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 26.. وفاة ابن ياسر جلال تضعه فى مواجهة فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بمشهد دفن "فارس" وسط صدمة كبيرة وانهيار والدته، وحتى الآن لم يعلم أدهم الذى يحتفل بزواجه من غادة "إيمان العاصى" بوفاة ابنه حتى تلقى رسائل عديدة من شقيقته تبلغه بضرورة الحضور.
ذهب أدهم "ياسر جلال" إلى أخته بعد تلقيه رسائل منها، وتفاجأ بوجود عزاء فى منزله، فأخبرته طليقته بوفاة ابنهما "فارس" ليصاب بذهول يذهب بعدها إلى مدفن ابنه ويتذكر أحاديثهما سويا، وأخبرت إيمان "كارولين عزمى" أدهم بوفاة نجلهما بسبب سيجارة إستروكس، لكنه أنكر هذا التصرف من ابنه واتهم "على" ابن صديقه أشرف "كرم جابر" بقتله، لأنه الوحيد من بين جميع أصدقاء فارس الذى يتعاطى المخدرات.
علمت عايدة "حنان مطاوع" بخبر وفاة فارس وأصرت على تقديم العزاء لأدهم وطليقته، وفى المقابل ألقت الشرطة القبض على "جو" بتهمة قتل "فارس"، بعد أن تعرف عليه شهود عيان، مؤكدين أنهم شاهدوه وهو يلقى فارس من سيارته بعد وفاته نتيجة جرعة زائدة من الاستروكس.
وقررت عايدة "حنان مطاوع" التوقف عن الاتجار فى المخدرات بعد واقعة وفاة فارس، وذهب حمزة "فتحى عبد الوهاب" ليقدم العزاء لـ"أدهم"، وخلال تواجده معه يتلقى مكالمة من الضابط "علاء" يخبره بضرورة مقابلته لأن من قتل ابنه ليس "جو" ولكن من يجلس أمامه الآن فى إشارة منه إلى "حمزة".
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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