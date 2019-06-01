شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة إيرادات فيلم الرعب "us" فى دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "US" من إنتاج "Universal Pictures"، إيرادات في مصر وصلت إلى 226 ألف دولار أمريكي، بينما حقق علي مستوى شباك التذاكر حول العالم 253 مليون دولار أمريكي، رغم أن ميزانيته لم تتخطي الـ 20 مليون دولار فقط.
الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.
ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازاتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.
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