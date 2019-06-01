تعرف على تفاصيل سرقة شقة الفنان عزوز عادل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان الشاب عزوز عادل عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، لسرقة شقته وسرقة مبلغ مالى كبير وهواتف محمولة ، وذلك من داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.
وأوضح عزوز عادل فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأنه عقب وصوله لشقته فجر أمس، بمنطقة الشيخ زايد، وجد الباب مكسور واكتشف سرقة مبلغ مالى وقدره 30 ألف جنيه، وهاتفين من نوع أيفون وسامسونج، بالإضافة إلى عدد من الساعات الرجالى والحريمى ماركات عالمية، ونظارات أصلية وبعض الأشياء الخفيفة.
وتابع، وجدنا أيضا باب الشقة المجاور لشقتى مكسورا، وأبلغت الشرطة ولم يتأخروا لحظة فى مساعدتى، وعملت محضر بكل هذه التفاصيل، وطلبوا منى الحضور فى اليوم التالى لرفع البصمات وهى الخطوة التى أنتظرها اليوم بإذن لله.
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