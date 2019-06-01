هذا ما قاله نجوم الفن في ليلة القدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بأدعية يحرصون عى الدعاء بها في ليلة القدر، خاصة مع حلول ليلة السابع والعشرين من رمضان والتي يتوقع لها الكثيرون من أهل العلم أنها ليلة القدر.

ونرصد لكم أبرز ما قاله نجوم الفن:

- يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "ليلة ٢٧ هي أكثر الليالي اللي رجحها أهل العلم لتكون ليلة القدر، اللهم إنا نسألك يا الله اأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، اللهم أعتق رقابنا من النار".

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- صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة، تعلن بها عن دعوتها في ليلة القدر، وكتبت صبا: "في ليلة القدر بدعي ربي يمنح لكل طفل محروم بيت ومأوى و أمل في المستقبل، بدعي ربي يمنح الصبر لكل من فقد عائلته، و بدعي ربي كل لحظة يحفظ ابني وأختي، ويرحم أمي وأبوي".

- وفاء الكيلاني

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة تتحدث بها عن ليلة القدر، وكتبت: "عن عائشة رضي الله عنها قالت:

يا رسول الله .. أرأيت إن علمتُ أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟قال الرسول :"قولي اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي".

- رانيا محمود ياسين

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" دعاء قالت فيه: " اللهم جبرا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، اللهم أرنا الفرح في كل ما نريد، يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل"