نبيل فاروق يكشف عن تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الكاتب الكبير نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يكشف بها عن تطورات حالته الصحية. وكتب فاروق: "بالنسبة لمريض في مرحلة نقاهة يبدأ علاجه في الصباح ويستمر مع جلسات إعادة تأهيل للسير وينتهي في الحادية عشرة مساءً ومن المزعج والمرهق جدًا سواء في رمضان أو غيره أن تنتزع مني الاتصالات المنزلية برنينها حقي في النوم والراحة من منتصف الليل والمضحك المبكي أنها للاطمئنان على صحتي". يُذكر أن الدكتور نبيل فاروق أعلن مروره بأزمة صحية، وأنه يحتاج لفترة للتعافي والعودة مرة أخرى لممارسة أعماله.

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