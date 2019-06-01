فيديو| هنادي مهنى تتمايل على أغنية "تعال تعال" لدنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنادي مهنى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي تغني وتتمايل على أغنية "تعال تعال"، التي غنتها الفنانة دنيا سمير غانم في "القصة الأولى" من مسلسل "بدل الحدوتة 3".

وكتبت هنادي: "معلقة في دماغي طول اليوم، للجميلة دنيا سمير غانم، والملحن هشام جمال".

مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد