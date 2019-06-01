بالفيديو: عقيل الرئيسي يعترف بالسبب الغريب الذي دفع بعض الفنانات لعمل بلوك له

كشف الفنان عقيل الرئيسي لأول مرة عن كواليس غريبة صاحبت زواجه من الفنانة فرح الهادي، منها قيام بعض الفنانات بعمل “بلوك” له بسبب رفضهن هذه الزيجة.

قال عقيل الرئيسي أن هناك بعض الفنانات قمن بحظره على تطبيق انستقرام، بعد أن أعلن زواجه من فرح الهادي، وذلك بسبب رفضهن هذه الزيجة حيث أنهن كن يقدمن له النصيحة قبل ارتباطه بفرح بعدم إتمام هذه الزيجة.

وأضاف عقيل الرئيسي أنه وجد بعض هؤلاء الفنانات قمن بحظره على انستقرام، في حين أن بعضهن يحرص على السلام عليه الآن وعلى فرح الهادي رغم موقفهن.

ومن جهة أخرى، بدا على عقيل الرئيسي التوتر والارتباك بعد سؤاله هل حاول الصلح بين فرح الهادي وشقيقته شيماء علي، فحاول التهرب من الإجابة في البداية بنفي أي يكون هناك خلافاً من الأساس، إلا أن المذيع أكد له أن فرح طلبت تغيير سؤال يخص علاقتها بشقيقته، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل للتأكيد على وجود أزمة بينهما.