شاهد.. باحث سعودي: “مسيلمة الكذاب كان شخصية عظيمة”

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 03:56 صباحاً - اعتبر الباحث السعودي، سلطان الموسى، أن “مسيلمة الكذاب” كان شخصية عظيمة، وليس مهرجا كما تصوره كتب التاريخ.

كلام سلطان الموسى جاء خلال استضافته على قناة “ام بي سي” ضمن برنامج “مجموعة إنسان” حيث قال “مسيلمة الكذاب أحدث نتيجة لا يفضي إليها سبب أنه هزلي ومهرج”، متسائلًا: “لما اتبعه أكثر من 200 ألف شخص وتحركت له الجيوش من الحجاز إلى اليمامة؟”.

وتابع سلطان الموسى تساوله: “هل يعقل فيه ناس تركت الإسلام واتبعت شخص لأنه يقول الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير، ويا ضفدع نقي ما تنقين؟”.

واستدرك سلطان الموسى حديثه قائلًا: “أنا لا أنفي عن مسيلمة أنه أدعى النبوة كذبًا، ولكني أنفي عليه أن يكون بهذا الشكل الساذج والأبله في كتب التاريخ.. لا يمكن أن يحقق هذا الأثر شخص هذه هي طريقة شخصيته”.

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ونفى سلطان الموسى أن يكون ملحدًا لأن الناس القريبة منه تعرفه جيدًا، مؤكدًا أن البعض يستغرب ما يقدمه من قراءات جديدة غير التي تعودوا عليها.

وردًا على سؤال أن شهرته بسبب وسامته، أكد سلطان الموسى، أن هذه الفكرة خاطئة، مستدلًا بأن بعض الناس تناقشه في كتبه بأرقام الصفحات، وهو ما يؤكد أن كتاباته هي السبب وراء الشهرة.

الجدير بالذكر يعتبر الشاب سلطان الموسى أحد أبرز ١٠ حسابات مؤثرة على مستوى المملكة ومجموع متابعيه على شبكة التواصل يقارب المليون ونصف متابع .