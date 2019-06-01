الممثلة اده شارما عارية في إعلان فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلت الممثلة الهندية اده شارما علينا بأحدث صورها وهي عارية تماماً، الا من شعرها الطويل الذي استعانت به وبوضعية جلوس مُحكمة لتستر به جسدها أمام عدسات الكاميرا.

تميزت إطلالة الممثلة فضلا عن جسم الأنثى بكل ما فيه من نعومة وتوهج، وما فى شعرها من سواد ، وطول ولمعان، بتناقض هو ذلك الشارب الذي وضعته ليكّون تناقضا مطلوباً.

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الصورة التي نشرتها شارما على حسابها بموقع انستجرام، واستحوذت على تعليقات ضخمة بالسوشيال ميديا، تعد ضمن الحملة الدعائية لفيلمها الكوميدي الجديد Man To Man، حيث تقدم شخصية رجل بعد خضوعها لجراحة إعادة الجنس.

قصة الفيلم، “Man to Man”، تدور حول شخصية الممثل نافين كاستريا الذي يقع في الحب والزواج من شخصية الممثلة إده، وقد أدرك في وقت لاحق أنها كانت من الناحية البيولوجية رجل وأصبحت امرأة بعد جراحة أجرتها لتغيير الجنس.

وقالت شارما بحسب ما نقله موقع indianewengland عن شخصيتها في الفيلم: “انا في محاولة للبحث والاختيار عن شخصيات مختلفة، وظهر ذلك جليًا من خلال أفلامي ’ الكوماندوز 2 ’ و’ الكوماندوز 3، وهذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها شخصية رجل”.