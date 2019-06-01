نجل شاروخان لا يفضل أن يصبح ممثلا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أولاد النجوم مثل والديهم تماماً، يعشقون الكاميرات و الاضواء منذ نعومة أظفارهم مثل جانفي كابور Janhvi Kapoor و سارة علي خان Sara Ali Khan و أنانيا باندي Ananya Panday الذين دخلوا إلى Bollywood.

وكونك ابن لأحد ممثلي بوليوود بحجم النجم الكبير شاروخان، فإن العمل بالتمثيل يبدو اختيار مهني واضح، لذلك تشير تقارير مؤخراً أن آريان خان سيظهر على الشاشة الكبيرة قريبًا.

لكن شاروخان كشف في مقابلة سابقة أن ابنه الوسيم لن يقوم بالتمثيل لأول مرة لأنه أكثر حرصًا على الدخول في صناعة الأفلام ومعالجة العدسات التي تثيره.

Advertisements

وبحسب ما ورد ، بعد أن أبدى آريان ابن النجم العالمي الكبير شاروخان بعض الاهتمام بمواجهة الكاميرا في فيلم هوليوودي جديد له ، استنادًا إلى تيمة البطل الخارق ، قام والده شاروخان بعرض ابنه الوسيم على عدد قليل من منتجي هوليوود، والى جانب ذلك، هناك أيضًا شائعات عن قيام آريان بمساعدة كاران جوهر في إخراج فيلم، الآن يبدو أن آريان خان قد غير رأيه.

يشير تقرير إلى أن آريان قد يقوم بأول ظهور له أولاً ، وذلك أيضًا في هوليوود ، ثم سيساعد كاران جوهر في عملية الإخراج في وقت لاحق.

تؤكد “ميرور” على أن شاروخان قام بعرض آريان على بعض منتجي هوليوود، ليس هذا فقط ، فالشاب الوسيم حريص على إنتاج فيلم خارق ، ولكن والده رفض الفكرة.

قبل آريان ، كانت هناك شائعات قوية عن ظهور سوهانا خان ابنة شاروخان لأول مرة على شاشة السينما، لكن مرة أخرى ، صرح والدها بوضوح أنه يريدها أن تكمل دراستها قبل الدخول الى صناعة السينما.