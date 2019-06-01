كارينا كابور في أول ظهور تلفزيوني بتحكيم Dance India Dance

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كارينا كابور خان ، التي تقوم بأول ظهور تلفزيوني كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الشهير Dance India Dance في نسخته الهندية، تقول إنها تفكر دائمًا من قلبها وأنها لا تفرق بين الوسائط عندما يتعلق الأمر بالترفيه.

وحول سؤالها عما إذا كانت تشعر بأي ضغوط حول الطريقة التي يستقبل بها الجمهور شخصيتها الحقيقية على التلفزيون ، قالت كارينا: “أعتقد أن جميع المعجبين بي الذين عرفوني أو رأوني في الأفلام لسنوات ، يدركون جيدًا حقيقة أنني أتخذ جميع القرارات من حياتي المهنية من القلب.

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وأضافت الممثلة التي شاركت حاضرة في إطلاق البرنامج يوم الخميس مع القاضيين الآخرين مصمم الرقصات بوسكو مارتيز ومغني الراب رفتار، :”في الحقيقة ، أنا أستخدم قلبي أكثر من عقلي. لذا ، فإن رحلتي كعضو تحكيم ستكون من القلب”.

وتابعت: ” لا أعتقد أنني سأكون صعبة للغاية. علينا أن نفهم أن جميع المشاركين الذين وصلوا إلى هناك بعد أن عبروا الكثير من العقبات ، لذا فهم بحاجة إلى هذا التشجيع والدعم”.

وقالت إنها في السنوات الخمس الماضية ، كان لديها العديد من العروض التلفزيونية في طريقها، قالت عن سبب عدم قبولها ، “لدى التلفزيون ساعات تصوير طويلة ... إنهم يعملون لمدة 12 ساعة. لا أستطيع العمل أكثر من 8 ساعات بعد ولادة تيمور