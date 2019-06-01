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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الموسيقار المصري محمد علي سليمان، عن فخره بابنته الفنانة أنغام، بعد تبنيها لنجل شقيقتها الفنانة غنوة محمد بعد رحيلها في حادث سير خطير.
ونشر محمد علي سليمان، صورة لأنغام، برفقة ياسين، ومن خلفهما صورة شقيقتها الفنانة الراحلة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «النغنوغ حبيبة بابا ربنا يكرمك بفضله ويجبر بخاطرك».
وأضاف: «النغنوغ حبيبة بابا وسينو حب جده عسلات شقاوات».
وكانت أنغام، قد تبنت نجل شقيقتها أنغام، وتكفلت بمصاريفه كاملة، كما ساندته في خوض تجربة التمثيل من خلال المشاركة في بطولة مسلسل «زي الشمس»، والمعروض خلال السباق الرمضاني، والذي استطاع أن يلفت أنظار الجمهور إليه بدوره في المسلسل.
غنوة هي ابنة الملحن والموسيقار محمد علي سليمان وأخت أنغام من والدها، وبدأت حياتها الفنية من خلال الغناء، ولكنها قررت الاتجاه للتمثيل، وكان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي».
مسلسل «الأب الروحي» بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، محمود حميدة، دنيا عبدالعزيز، راندا البحيري، محمد محمود عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة والد أنغام لها بعد تبنيها لنجل شقيقتها غنوة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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