نجوم الفن والإعلام والمشاهير في سحور دكتورة مي سمير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فى حفل بهيج أقامت الدكتورة مي سمير استشاري الجلدية والتجميل حفل سحور جمع نخبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير والإعلام.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة نهال عنبر، والفنانة أمل رزق، والفنانة عزة مجاهد، والفنانة عبير منير، وإيمي سلطان، ومحمد عامر، ومي مصطفى، وأحمد حميد مدير دير جسيت.

ومن الإعلاميين شيماء السباعي، وداليا زين الدين، وأحمد الهواوي، وفرح علي، وشيماء حافظ، وفاطيما خليل، ورنا عرفة، وشيرين حمدي، ويار الجندي، ويارا عرفة، وغيرهم من نجوم الإعلام ورجال الأعمال وسيدات المجتمع.

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كما حضر الكابتن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، وأيضا من الحضور رانا السحيمي، ومروه محرص، رون علاء، وعليا الشريف، ونورهان حسام، وسارة طه، فاطيما خليل، منه الشربينى، وغيرهم.

وتألقت الدكتورة مي وفريق عملها مني درويش، هدى أحمد في زي رمضاني من مصممة الأزياء رانا مدكور.

واستمر الحفل فى جو من السعادة والبهجة وسط الحضور.