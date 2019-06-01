حسام حبيب يكشف سر بكائه بسبب زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حسام حبيب، سر تأثره وبكائه بسبب زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك للمرة الأولى على الهواء.

وقال خلال لقائه في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إن شيرين ظهرت في إحدى البرامج، وقبلها حدثت مشادة كبيرة بيننا وتعتبر هي الأقوى منذ فترة زواجنا، ولم أحضر تصوير الحلقة وكنت أنتظرها خارج الأستوديو.

وأضاف، شيرين وقتها قالت خلال الحلقة: “إنها تخشى من فقدانه”، وهذه الجملة جعلتني أبكي بشدة عندما شاهدت الحلقة كالجمهور.

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ووجه لها رسالة قال فيها: “لم أكن أتصور في حياتي أن يكون فيه حد يحبني كدا ولم أكن أعرف إن ممكن أوصل في حبي لشخص غير أمي لهذه الدرجة، وأتمنى أن تكون شيرين احسن مني بجد”.

واضاف: “أنا اللي خايف إنك تبعدي عني”.

كما كشف خلال الحلقة أن شيرين عبدالوهاب، هي المغنية الأولى في مصر، وليس لذلك علاقة بمقارنتها بغيرها من النجوم ولكن من وجهة نظره هو كفنان لأنها ابتكرت طريقة جديدة في الغناء لم يسبقها إليها أحد، ولكن تبعها العديد من النجوم في أداء مثل هذا الأمر.