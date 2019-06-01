بسمة تكشف سر غيابها عن السباق الرمضاني الحالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية بسمة، سر غيابها عن السباق الرمضاني الحالي، مؤكدة أنه أهدى رمضان مضى عليها، منذ أعوام وتقضيه برفقة ابنتها وتعلمها الطقوس الرمضانية.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، أنها شاركت مؤخرًا في فيلم “رأس السنة، وكان من المفترض عرضه في مارس الماضي ولكن تم تأجيل عرضه.

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وأضافت، أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة مرحلة التقديم في المهرجانات لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم “بعلم الوصول”، كما أنها ستبدأ تصوير فيلم أخر بداية من يوليو المقبل، ولم تكن ترغب في تقديم كل هذه الأعنل وراء بعضها لذا قررت عدم المشاركة في الموسم الرمضاني، بالإضافة إلى قلة عدد الإنتاج هذا العام الاختيارات لم تكن كثيرة.

وعن سبب منع فيلم “رأس السنة”، قالت إن المشكلة كانت تدور حول تصاريح خاصة بالأوراق، والفيلم يجمعها بالفنان الأردني إياد نصار، والفنانة شيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي جرئ.

وكان أخر أعمال بسمة مسلسل “اختفاء”، والذي قدمته في السباق الرمضاني الماضي، برفقة الفنانة نيللي كريم، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة.