"فارق معاك" ألبوم رامي صبري الجديد

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""الخليج 365"" من القاهرة: انتهى الفنان رامي صبري من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك" المقرر طرحه خلال موسم الصيف القادم بالأسواق.

وهو يتعاون فيه لأول مرة مع شركة نجوم ريكوردز. على أن يحدد الأغنيات التي سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم ووضع اللمسات الفنية الأخيرة عليه.

هذا واتفق "صبري" مع الشركة على إحياء عدة حفلات فور طرح الألبوم بالأسواق من بينها حفلات الساحل الشمالي وأخرى في القاهرة. علماً بأن حفله المقبل سيكون في جدة مساء 10 يونيو المقبل.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.