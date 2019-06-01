400 الف يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 02:54 صباحاً - توافد مئات الآلاف من المصلين على المسجد الأقصى لأحياء ليلة القدر، مساء الجمعة، حيث قدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية عددهم بأكثر من 400 ألف مصل.

وأظهرت صور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حشودا كبيرة من المصلين داخل وخارج المسجد الأقصى يؤدون الصلاة في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وكان نحو 270 ألف مصل من القدس المحتلة وأراضي عام 48 والضفة الغربية، قد أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، بحسب الوكالة.