نجوم بوليوود في عزاء والد الفنان أجاي ديفجان.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي مصمم الرقصات المخضرم والمخرج السينمائي فيرو ديفجان، والد النجم الهندي أجاي ديفجان صباح الاثنين 28 مايو مايو، وأقيمت جنازته في إحدى محارق مدينة مومباي.

الخميس 30 مايو ، أقامت الأسرة سرادق عزاء من أجل الصلاة عليه بمعبد جوهو، وقد شوهد أجاي ديفجان Ajay Devgn إلى جانب زوجته كاجول Kajol و وابنتهما نيسا Nysa العاطفية.

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لم تستطع ابنة اجاي التحكم في عواطفها لأنها انهارت أمام المصورين، الى جانب اسرة الفقيد، توافد عدد كبير من مشاهير بوليوود في لقاء الصلاة، منهم كارينا كابور خان ، وفيكي كوشال، و تابو، و سانجاي ليلا بهنسالي، وأميتاب باتشان ، وجولشان غروفر، وكبير بيدي، وشونكي باندي، وريتشيد سيدهواني، وفاتسال شيث، أورميلا ماتوندكار، زايد خان وسونيل شيتي على سبيل المثال لا الحصر.

كان آخر أعمال المخرج الراحل فيلم Dhamaal من من بطولة النه أجاي ديفجان. عند حديثه عن والده منذ بضع سنوات إلى هندوستان تايمز HT ، قال أجاي ، “إنه البطل في حياتي لا يمكن أن يكون إلا أبي. لأنه رجل جاء إلى بومباي ولا يملك إلا 4 روبيات في جيبه ، يريد أن يصبح شيئًا ، ويكافح ويغسل ويعيش في سيارات الأجرة حتى يتمكن من العيش”.

وأضاف: “لم يتناول الطعام لمدة ثمانية أيام في بعض الأحيان، أصبح مقاتلًا في الشارع من هناك حتى رآه السيد رافي خانا ذات يوم، واكتشف موهبته وبد في حفر اسمه وسط عمالقة السينما”.